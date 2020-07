Marcelo Bielsa pone sus ojos en "el nuevo Messi" y Leeds United prepara millonaria oferta por el joven volante

Leeds United y Marcelo Bielsa ya piensan en la próxima temporada tras coronarse campeones de la Championship. El equipo del Loco debe potenciarse para la Premier League y un nombre que aparece entre los candidatos es el argentino Thiago Almada.

El joven mediocampista ofensivo, de 19 años y los registros de Vélez Sarsfield, ya es calificado como “el nuevo Lionel Messi”.

Incluso en Inglaterra adelantan que el Leeds ya tiene más menos definido presentar una oferta formal, con un monto que alcanzaría los 22 millones de euros en primera instancia. El jugador tiene una cláusula de salida de 25 millones.

“El Leeds se prepara para buscar la transferencia del Nuevo Meesi, que el Manchester United ya contactó”, publica el diario Express en suelo británico.

Thiago Almada ya está al tanto de los rumores y en conversación con TyC Sports reveló que “mis amigos me comentaron el interés de Leeds, pero no me llego nada concreto. Me gustaría ser dirigido por Bielsa, por todo lo que representa”.

Messi y Thiago Almada.

Además del Leeds, Almada ha aparecido entre los candidatos del Barcelona, Manchester City, Manchester United, Sporting Lisboa y Atlético Madrid.