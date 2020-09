Marcelo Bielsa analiza el primer triunfo del Leeds United en la Premier: "En este partido nos costó atacar, nos costó defender"

Este sábado el Leeds United que dirige Marcelo Bielsa, obtuvo su primer triunfo en la Premier League al vencer 4-3 al Fulham en Elland Road.

El Loco conversó con los medios después del trabajado triunfo y aseguró que la remontada del visitante fue más virtud de ellos que errores propios.

"En este partido nos costó atacar, nos costó defender. En el primer tiempo no podíamos sumar pases desde atrás, y sí bien no defendimos mal, no pudimos atacar", afirmó.

Agregando que "en el segundo tiempo, después del 4 a 1, ellos abreviaron el marcador. Me pareció que fue más por virtud de ellos que por errores nuestros. Del 4-3 al final del partido, creo que en ese momento, jugamos bien".

Esta victoria es toda una inyección anímica para un equipo que estaba golpeado luego de ser eliminados por el Hull City en la League One a mitad de semana.

Leeds suma sus primeros tres puntos y se ubica transitoriamente en el noveno puesto y marcando siete goles en dos partidos.

El próximo partido del equipo de Marcelo Bielsa, será el 27 de septiembre ante el Sheffield United a las 8:00.