Manchester United vs Sheffield United EN VIVO | Fecha, hora y canal para ver a los Red Devils por la fecha 12 de la Premier League

Los Red Devils vienen de un muy aburrido empate 0-0 en el derbi de Manchester, donde ninguno de los dos equipos se hizo daño y se llevaron un punto cada uno. Pero eso es otra historia. El United debe retomar el camino al triunfo y que mejor manera de hacer que frente al colista de la Premier League, el Sheffield United.

A pesar de estar en la octava posición de la liga, los Red Devils no están tan lejos de los punteros. Con 20 puntos, los líderes Tottenham y Liverpool solo tienen 5 unidades más. Por lo que una serie de triunfos seguidos podría significar que el United se meta a competir con los primeros lugares de la liga.

El momento que vive el Sheffield United es complicado. La temporada pasada lograron una muy buena campaña en Premier League a pesar de ser un recién ascendido. Se quedaron con la novena posición de la tabla, un puesto menos que el Arsenal. Pero esta temporada no han estado a la altura. Un empate y once derrotas tienen al Sheffield United último de la liga. Con 12 fechas jugadas son candidatos serios al descenso. Tienen cinco puntos menos que el penúltimo y no muestran señales de mejorar el rendimiento. Ahora deben recibir al Manchester United para comenzar a dar vuelta una complicada situación.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Manchester United vs Sheffield United?



El Manchester United vs Sheffield United lo podrás ver este jueves 17 de diciembre a las 17:00, hora chilena.

A pesar de la posición en la tabla, el Manchester United tiene credenciales para luchar arriba. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo y quién transmite por TV Manchester United vs Sheffield United?

El partido será transmitido por ESPN . Encuentra tu señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:



ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online a Manchester United vs Sheffield United?

Si buscas un link para ver en vivo Manchester United vs Sheffield United, podrás hacerlo en la plataforma ESPN, en ESPN Play .