Manchester United vs Real Sociedad | Ver EN VIVO ONLINE y TV el duelo por los dieciseisavos de final de la Europa League

Este jueves la Europa League nos trae una serie de grandes encuentros por los dieciseisavos de final del torneo continental, uno de los partidazos que se realizarán será el que animará el Manchester United frente a la Real Sociedad.

El encuentro de vuelta se disputará en Old Trafford y tiene a los Diablos rojos como los grandes favoritos ya que en el partido de ida fueron amplios dominadores y vencieron a los hombres de San Sebastián por 4-0, las anotaciones del encuentro fueron obra de Bruno Borges Fernandes (27’ y 57’), Marcus Rashford (64’) y Daniel James (90’).

Manchester United de Ole Gunnars Solksjaer, clasificó a esta ronda tras terminar en el 3° lugar del grupo H de la Champions League por detrás del PSG y el RB Leipzig, tras esto debió conformarse con avanzar a la ronda de los 32 mejores de la Europa League donde logró demostrar el buen juego que han tenido los diablos rojos en la última temporada de la Premier, actualmente se encuentran en la segunda ubicación, aunque a diez unidades de su rival el Manchester City quien es el exclusivo puntero.

La Real Sociedad mientras tanto había logrado clasificar a esta ronda tras concluir la fase de grupos en la segunda ubicación del grupo F con 9 unidades, por detrás del Napoli con 11 puntos. Los Txuri-urdines tienen una difícil misión si quieren seguir avanzando en el torneo europeo, no obstante, confían en poder revertir el resultado obtenido en la ida, ya que no sería la primera vez que ocurre un resultado inimaginable en el futbol. En la liga española el ex equipo de Claudio Bravo se encuentra 5° con 41 unidades, a seis unidades del Barcelona que es 4°.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Manchester United vs Real Sociedad por los dieciseisavos de final de la Europa League?

Manchester United vs Real Sociedad juegan este jueves 25 de febrero a las 17:00 hrs de Chile.

La Real Sociedad venció por 4-0 al Alavés en la última fecha de La Liga. (Getty Images)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Manchester United vs Real Sociedad?

El partido será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Manchester United vs Real Sociedad?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en ESPN Play.