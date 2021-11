Los dirigidos por Pep Guardiola vienen de darle un mazazo al Manchester United en Old Trafford.

Manchester City vs Everton | Horario, quién transmite y dónde ver en vivo la 12° fecha de la Premier League

El Manchester City sigue con su persecución a la cima de la Premier League. Por la 12° fecha, se enfrenta al Everton, equipo que no vive su mejor momento en el fútbol inglés.

Los ciudadanos le discuten el liderato a Chelsea punto a punto. Mientras los dirigidos por Pep Guardiola se encuentran en el 2° lugar con 23 unidades, los Blues los miran desde los más con 26. De momento, ambos equipos se perfilan como los grandes candidatos a quedarse con la Premier, discusión a la que se puede sumar Liverpool con 22 puntos. Manchester United por su parte, ha quedado bastante relegado con 17 unidades.

En su último encuentro, Manchester City derrotó con mucha autoridad a los Diablos Rojos. El 2-0 en Old Trafford, no refleja la superioridad que demostraron los Citizens en el clásico de la ciudad, pero que sirvió para dar un claro mensaje como candidatos a quedarse con la liga local.

Everton a pesar de contar con un buen plantel, no ha podido reflejarlo en cancha. Cuando la Premier League 21/22 lleva once jornadas, se ubican en el 11° lugar con 15 puntos. Los de Liverpool además, no han podido ganar en sus últimas cinco presentaciones, siendo la más reciente el empate sin goles ante Tottenham.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Manchester City vs Everton?



Manchester City vs Everton juegan este domingo 21 de noviembre a las 11:00 hrs de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING a Manchester City vs Everton?



De momento el partido no será transmitido por TV en territorio nacional, sin embargo, si deseas ver el encuentro de manera online lo podrás hacer en Star +.