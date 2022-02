Luis Rojas llega con todo al Bologna de Gary Medel: "Es una oportunidad tremenda y no la quiero desaprovechar"

El último mercado de pases en Europa tuvo a dos chilenos como su principales protagonistas. Erick Pulgar selló su salida de la Fiorentina para firmar con el Galatasaray, pero la gran sorpresa la instaló Luis Rojas y su llegada al Bologna.

El ex Universidad de Chile fue oficializado como nuevo refuerzo del equipo donde milita Gary Medel y será una de las cartas nacionales en la Serie A de Italia. Este miércoles el mediocampista fue presentado oficialmente en el club y de inmediato dejó clara su ambición para la segunda parte de la temporada.

"Para mí es una oportunidad tremenda y no la quiero desaprovechar por nada del mundo. Vengo con esa mentalidad, de potenciarme física y mentalmente, aprender cosas que de aquí a lo que llevo (en Italia) no he tenido la posibilidad de conocer", señaló.

En esa misma línea, para Rojas lo importante es poder ponerse a tono para ser opción en los próximos partidos. "(Aprender) tanto físicamente, cosas que puedo hacer para ejercitarme, recuperarme, que aquí en tres o cuatro días me han ayudado mucho".

En el Bologna, Gary Medel será uno de sus compañeros. Eso sí, todavían no han tenido contacto. "Es una figura que está en la cima, un top. Aquí también me han hablado mucho de cómo es su persona, para mí es un referente".

Ilusión de llegar a la selección chilena y Arturo Vidal como su referente

Luis Rojas sabe que no muchos jugadores chilenos logran dar el salto a Europa a tan corta edad. Es por ello que con su llegada a la Serie A con el Bologna, quiere aprovechar al máximo su oportunidad y así soñar con un llamado a la selección chilena.

"Yo vengo con la idea de estar acá, potenciarme física y mentalmente, para luego estar preparado, ir allá (Chile) y hacer lo mejor que pueda, es una grandísima oportunidad. Lo único que quiero es prepararme para cuando llegue el momento darlo todo y como lo hacen todos los jugadores, no guardarme nada", recalcó.

Y siguiendo en la Roja, el mediocampista reveló que Arturo Vidal es su modelo a seguir. "Mi principal referente, que me gusta mucho como juega, es Vidal. De chico lo he seguido, me gusta su estilo aguerrido, pero también Erick (Pulgar) y la mayoría de los jugadores que están ahí. Mi referente en la posición, en lo que hace, es Vidal".

Finalmente, Rojas se dio el tiempo de hablar de lo que fue el triunfo de Chile ante Bolivia en eliminatorias. "Fue un partido muy intenso, ya que la cancha era un desastre, pero se vio cómo se la jugaron en Chile, cómo tuvieron todo el apoyo y lo intentaron hasta el último momento (..) Ahora que vienen los próximos partidos deseo lo mejor, que ganemos y clasifiquemos", sentenció.