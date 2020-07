Luis Musrri se sorprende: "El chileno festejó más el ascenso de Leeds que el título de Pellegrini en la Premier"

La consagración del Leeds United de Marcelo Bielsa en The Championship, generó todo un revuelo en Chile. El legado del Loco sigue vigente en el país y los hinchas nacionales festejaron su triunfo como propio.

Sobre esto, el ex jugador de Universidad de Chile y actual DT de Independiente de Cauquenes, Luis Musrri, reconoció su admiración por Bielsa, pero lamentó que no se le dé la misma importancia a los logros de entrenadores chilenos.

"Yo admiro todo el trabajo de Marcelo Bielsa, pero la realidad es que el chileno festejó más el ascenso que el título que logró Manuel Pellegrini en la Premier League. Debería ser nuestro orgullo y no se valora", señaló en conversación con De Fútbol Se Habla Así de DirecTV.

Manuel Pellegrini ganó la Premier League con el Manchester City en la temporada 2013/2014

"Los técnicos chilenos no saben vender su imagen. Yo fui a Italia, vi los trabajos de Atalanta y Milán, y nunca lo dije. He tenido muy buenas campañas como entrenador", refrendó el ex capitán azul.

Por otro lado, Musrri recordó su paso por la U como entrenador: "Me costó mucho ir a la U. Yo veo muy complejo volver. Tendré que ser campeón de la Copa Libertadores para que vuelvan a llamarme. Lo que hice como jugador no les importa, solo al hincha".