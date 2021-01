Lucas Piazon se descarga por haber sido cedido siete veces por el Chelsea: "Sabía que era un negocio"

Lucas Piazon se unió al Chelsea en 2011 proveniente de Sao Paulo por unas 10 millones de libras y estuvo vinculado al equipo por nueve años, pero sólo tuvo tres apariciones en el primer equipo, todas en en el año 2012.

Luego, el atacante brasileño tuvo un viaje de nunca acabar, pasando cedido de equipo a equipo, sin tener nunca más chances en Stamford Bridge.

Piazon salió prestado a Malaga, Vitesse Arnhem, Eintracht Frankfurt, Reading, Fulham, Chievo y Rio Ave, y a seis meses del final de su contrato volvió al Chelsea, sólo para ser vendido al Braga.

En entrevista con Oh My Goal se descargó por las pocas oportunidades que tuvo y explicó por qué nunca pudo hacerse un espacio en los blues.

"Cuando cumplí 18 años, estuve en el banco por primera vez con Andre Villas-Boas y luego la temporada terminó. Después él no estaba ahí, estaba Di Matteo. Jugué un par de veces con él, pero meses después llegó Rafa Benítez. Más tarde me fui a préstamo y cuando volví no estaba Benítez, sino Mourinho, así que fue muy difícil tener una chance", señaló.

"Siempre te decían 'si lo haces bien el técnico te considerará'. Pero yo sabía que no iba a haber chances porque el club estaba pagando gran dinero por el fichaje de otros jugadores y los iban a hacer jugar sí o sí", se quejó.

"Sabía que iba a estar ahí por tres o cuatro semanas y luego saldría cedido. Al principio sentí que el Chelsea realmente me quería, pero después de la tercera cesión, supe que era todo un negocio", finalizo.