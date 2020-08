Bayern Múnich no está ni ahí con fichar a Lionel Messi: "No es parte de nuestra filosofía"

El último partido que jugó Lionel Messi con la camiseta de FC Barcelona fue ante Bayern Múnich, cuando su equipo perdió por 8-2 en los cuartos de final de la Champions League.

Quizá haya sido la última vez que la Pulga vistiera la tricota del equipo catalán, ya que avisó a los dirigentes del elenco español que se quiere ir, por ende vive un tira y afloja con el único club que ha defendido en su carrera.

Precisamente desde Baviera se pronunciaron sobre la Pulga, ya que el presidente del club, el ex delantero Karl-Heinz Rummenigge, aseguró que es imposible que ellos entren en la pugna por contratar al considerado mejor jugador del mundo.

"No podemos pagar a un jugador de ese calibre. No es parte de nuestra política y filosofía. Honestamente, escuchar que Messi podría irse del Barcelona me entristece un poco", señaló el timonel del campeón de la Champions League a Tuttosport.

Bayern descarta cualquier gestión por Messi - Getty

"Leo ha escrito la historia de ese club y en mi opinión debería terminar su carrera con la camiseta azulgrana. Hay aspectos internos y privados que no conozco y es por eso que no interferiré", agregó.

Mientras Bayern no se interesa en Messi, Manchester City, PSG e Inter de Milán sueñan con fichar a la estrella argentina.