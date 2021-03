Leandro Paredes: "En PSG me pidieron que no hable más sobre Messi"

Con la llegada de Joan Laporta a la presidencia del Barcelona, parece ser que Lionel Messi ha echado un pie atrás en su intención de abandonar el club.

De todas formas, el PSG sigue atento a lo que pase con la Pulga, quien termina su contrato el 30 de junio de 2021 y aún no ha decidido dónde continuará su carrera.

Leandro Paredes, volante argentino del PSG, se ha referido públicamente a la posible llegada de su amigo e incluso ha dado pistas sobre sus propósitos.

Su actitud no ha gustado en en la dirigencia del club, que le pidió más prudencia: "Me han pedido que no hable más sobre el tema. A la gente no le gustó mi posición al respecto".

���� #ThisIsParis - EP 2⃣4⃣



Revive la clasificación �� FC Barcelona como si estuvieras ahí ����️

Las atajadas de @NavasKeylor ❤️�� pic.twitter.com/dMFKPobkpt — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) March 14, 2021

"Algunas personas lo vieron como una falta de respeto. No era el caso por mi parte. A Messi le toca decidir tranquilamente a final de temporada lo que quiere hacer con su futuro", añadió.

En tanto, Leonardo, director deportivo del club francés, señaló sobre la opción de fichar a Messi: "Estamos atentos, pero no hay nada".

Luego, añadió: "La idea es renovar a los jugadores que ya tenemos. No hay nada planeado fuera de eso, nada de contratar nuevos futbolistas. También estamos obligados a medir cuáles serán los resultados económicos de esta temporada".

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.