La polémica y profunda declaración de Gary Neville: "Creo que no habría fútbol durante meses si no se tratara de una decisión económica"

La discusión sobre el regreso del fútbol sigue alrededor del mundo, sobre todo en Europa, donde el balompié mueve gigantes cantidades de dinero.

Aún no hay fechas claras, y algunos hacen duros análisis, como el ex lateral derecho de Manchester United y la selección inglesa, Gary Neville, quien ahora en su calidad de comentarista dio su parecer.

"Creo que no habría fútbol durante meses si no se tratara de una decisión económica", dijo el ex DT de Valencia en Sky Sports.