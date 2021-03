La defensa de Zinedine Zidane a Vinicius: "Yo tampoco metía muchos goles para la calidad que tenía"

Real Madrid se mide a Atlético de Madrid en uno de los duelos más importantes de La Liga de España pues es un enfrentamiento directo entre dos de los candidatos al título y para este compromiso el entrenador de los merengues, Zinedine Zidane, empieza a recuperar piezas que habían pasado por la enfermería.

El técnico francés, además, salió en defensa de uno de sus jugadores de confianza, Vinicius Junior, quien a pesar de haber rescatado al equipo ante Real Sociedad con el tanto del empate es blanco constante de las críticas por la falta de definición. "Es verdad que queremos meter más goles. Lo importante es crear ocasiones. Luego cada jugador puede dar más", dijo.

Zizou comparó la situación del brasileño con la que vivió en su época como jugador. "Todos pueden dar más y todos quieren mejorar los datos de goles. Yo me acuerdo que yo no metía muchos goles con al calidad que tenía y yo quería mejorar los datos", puntualizó.

El galo tiene claro que el compromiso ante los colchoneros es uno de los más complicados que tiene por la definición liguera. "Nosotros vamos a ir a hacer un buen partido y ya. No sé lo que va a pasar, pero tenemos que hacer un buen partido porque jugamos contra un gran rival, que está arriba. Nosotros vamos a ir con la idea de hacer un gran partido de fútbol. Necesitamos empezar bien y hacer un buen partido los 90 minutos, porque es un rival muy bueno".

La gran duda que tiene Real Madrid para el duelo ante el Atlétic es la posibilidad de contar con Karim Benzema, quien viene recuperándose de una lesión. "Si hay una duda, no me gusta. No vamos a arriesgar a Karim. Los que van a jugar van a estar al cien por cien", afirmó Zidane sobre su delantero.