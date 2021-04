Juventus vs Napoli | Ver EN VIVO a la Juve de Cristiano Ronaldo por la 3º fecha de la Serie A

Tras el empate en el derbi de Turín, la Juve ya se olvida de ganar el scudetto y se le comienza a complicar el cupo a la próxima Liga de Campeones. Napoli viene en racha y ya le ganó a la Vecchia Singora esta temporada.

Los dirigidos por Andrea Pirlo ya no se juegan el título, su participación en la próxima edición de la Liga de Campeones está bajo amenaza. Este fin de semana empataron contra un Torino que peligra con el descenso. El punto que sumaron los deja en cuatro lugar con 56 unidades. Algo que el Napoli quiere aprrovechar.

Los napolitanos están en racha. Llevan cuatro partidos seguidos sumando de a tres, lo que los tiene en la lucha por un lugar en la mejor competencia de la UEFA. Con los mismos 56 puntos, el equipo de Gennaro Gattuso se comienza a creer el cuento, y frente a la Juve se juegan una final.

Para la Juve de Cristiano Ronaldo sería un fracaso no clasificar a la Champions League, por lo que de no lograr ese objetivo podríamos ver cambios drásticos en el equipo de Turín. De hecho, Tuttosport informó que la salida de Pirlo está cerca y podría ser reemplazado por Massimiliano Allegri.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Juventus vs Napoli por Serie A?

Juventus vs Napoli juegan este miércoles 7 de abril a las 12:45 hrs de Chile.

La última vez que se enfrentaron ambos equipos, el Napoli se impuso por la cuenta mínima con un gol de penal de Lorenzo Insigne. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Juventus vs Napoli?

El partido será transmitido por ESPN 3 y Rai Italia. Revisa la señal según tu cableoperador:

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Quién transmite por streaming?

El encuentro será transmitido en ESPN Play y en Zapping.