Juventus vs Roma: Día, horario, cómo y dónde ver por TV y ONLINE el partidazo por la fecha 8 de la Serie A

La Serie A regresa con todo este fin de semana. Uno de los partidazos por la jornada 8 se dará este domingo cuando la Juventus reciba en su estadio en Turín a la Roma de José Mourinho.

Partidazo entre la Vecchia Signora y los capitalinos que promete mucho futbol entre dos escuadras que han tenido un comienzo irregular en la temporada 2021 del Calcio.

La Juventus está actualmente en el 7° lugar de la tabla de posiciones con 11 unidades, el conjunto dirigido por Massimiliano Allegri tuvo un difícil comienzo en la Seria A donde le costaba sumar unidades, sin embargo, actualmente vive la otra cara de la moneda y ya registra cuatro partidos sin perder con tres victorias consecutivas, el último triunfo fue en el Clásico de Turín ante el Torino por la cuenta mínima.

AS Roma por su parte, vivió todo lo contrario al cuadro bianconero. Los dirigidos por The Special One tuvieron un inicio de ensueño sumando victorias tras victorias,sin embargo, en las últimas jornadas empezaron a enredar puntos, primero ante el Hellas Verona y posteriormente ante la Lazio en el "Derbi de la Capital" que los terminó ubicando provisoriamente en el 4° lugar de la tabla de ubicaciones con 15 unidades, a seis puntos del líder exclusivo, el Napoli.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Juventus vs Roma?

Juventus vs Roma juegan este domingo 17 de octubre a las 15:45 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a la Juventus vs Roma?

El partido será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a la Juventus vs Roma?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star +.