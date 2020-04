Jugador argentino le responde a lo Mago Valdivia a Carlos Tévez: "No podemos vivir seis meses o un año sin cobrar"

"El futbolista puede vivir seis meses, un año sin cobrar. No está en la desesperación que viven pibes día a día, que tienen que salir a las 6 de la mañana y volver a las 7 de la tarde para darle de comer a la familia. Tenemos que estar para ayudar".

Las declaraciones pertenecen a Carlos Tévez, estrella de Boca Juniors, las que no cayeron bien en todos los jugadores argentinos, y el volante de Atlanta Federico Presedo, se lo hizo saber por Twitter.

El mediocampista le respondió al Apache por Twitter, a lo Jorge Valdivia, es decir, con mucho respeto, pero le dejó en claro que lo que quiere él, para un futbolista del ascenso es imposible.

"Te escribo porque cuando leí esto me extraño muchísimo y pensé que lo habían sacado de contexto, pero luego lo escuche y me di cuenta que no, lo quisiste decir y hablaste por todos los jugadores", publicó.

"Lo que quiero decirte, es que 6 meses o un año sin cobrar para un jugador de ascenso es igual a alquileres sin pagar, a familias que no van a poder comer, a jugadores que no van a poder viajar para llegar al trabajo, entre millones de cosas más", agregó Presedo.

Para cerrar, dijo que "te mando un fuerte abrazo y espero que no lo tomes a mal, es solo para que se entienda que seis meses o un año sin cobrar pueden vivir solo unos pocos privilegiados que sin lugar a dudas se lo ganaron. Saludos !".

