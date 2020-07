José Mourinho causa polémica tras desprecio a Copa de la UEFA: "Cuando no puedes jugar Champions juegas Europa League"

José Mourinho causó polémica al asegurar que la Europa League es la competencia que se juega como plato de segunda mesa cuando no logras clasificar a Champions League, y aseguró que no le entusiasma disputarla junto al Tottenham.

Con la importante victoria ante Arsenal en el Derbi de Londres, los Spurs quedaron octavos en la tabla con 52 unidades, a sólo dos puntos del séptimo lugar, permitiéndose soñar con posiciones europeas, algo que no ilusiona al entrenador portugués:

"(La Europa League) No es una competencia que me enamore. No es una competencia que me encantaría jugar, pero cuando no puedes jugar Champions League, juegas Europa League", comentó el entrenador en conferencia de prensa.

Mourinho aseguró que no le entusiasma jugar Europa League, pero que aún así es mejor disputarla antes que quedar de manos vacías.

Mourinho, que se caracteriza por no tener pelos en la lengua, aseguró que cuando se ganan cosas importantes en el fútbol, hay otras que pasan a ser menos emocionantes:

"Cuando un jugador gana la Champions League, o cuando un entrenador gana la Champions League, después la Europa League se siente como... (gesto de desaprobación)", reveló el estratega.

Por último, y pese a sus críticas sobre la competición, el entrenador de los Spurs aseguró que disputar la competición europea es mucho mejor que quedarse con las manos vacías:

"Pero bueno, es una competición y prefiero jugar Europa League antes que no jugar", finalizó Mourinho.

El Tottenham de José Mourinho reaccionó a tiempo ante el Arsenal, remontando el partido y quedándose con los tres puntos del clásico londinense, a sólo dos puntos de distancia de posiciones de clasificación a Europa.