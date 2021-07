Mourinho es presentado en la Roma con palos para el Inter de Alexis y Vidal, más un mensaje para Cristiano Ronaldo

José Mourinho fue presentado como nuevo entrenador de la Roma, actividad realizada en una terraza del Ayuntamiento de Roma. Cerca de 70 medios de comunicación acompañaron al luso que, fiel a su estilo, dejó varias frases para el bronce. Los hinchas del cuadro capitalino ya se ilusionan con conseguir algo grande.

“Hay mucho trabajo por hacer. ¿Cómo veo a la Roma en tres años? Celebrando (un título)", dijo de entrada Mou dándose paso para tocarle la oreja al Inter, su ex club que atraviesa problemas económicos: “la Roma no quiere un triunfo aislado, quiere llegar a lo más alto y quedarse allí. Es fácil ganar una vez, puedes hacerlo y luego no pagar los sueldos. Queremos ser sostenibles”.

Sobre la misma apuntó a Antonio Conte, el DT saliente de Alexis Sánchez y Arturo Vidal en los nerazzurri: “en ciertos clubes hay entrenadores que son intocables. En la Roma nadie puede hablar de Liedholm o Capello. En el Inter nadie se puede comparar con Herrera o conmigo".

Por otro lado manifestó que “soy una víctima de lo que hice. En el United gané tres títulos y dijeron que era un desastre, en el Tottenham logré una final de Copa que no me dejaron jugar, y lo mismo. A nivel pragmático solo tenemos un objetivo: ganar el primer partido oficial, luego veremos lo demás”.

“A los que dicen que estoy bajando de nivel, no contesto nada. Gané la Premier con el Chelsea, tres títulos con el United y logré una final con el Tottenham. Llegué cuando iban duodécimos y acabamos en Europa. Lo que para mí es un desastre, otros no lo hicieron en su vida", añade.

Para cerrar, Mourinho tuvo espacio para referirse a Cristiano Ronaldo, a quien podrá enfrentar si CR7 finalmente decide permanecer en la Juventus.

"Cristiano no debe preocuparse por mí, debería hacerlo si yo jugara de defensa central, porque le pegaría. Pero no debe preocuparse porque soy demasiado viejo y malo", sentenció.