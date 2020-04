José Mourinho: "Echo de menos el fútbol. Si logramos jugar las nueve jornadas que faltan, sería bueno para todos"

Con la suspensión definitiva de la Ligue 1 de Francia, varios temen porque cada país adopte esta medida en sus respectivas ligas.

Uno de ellos es José Mourinho, actual DT del Tottenham, quien reconoció que extraña el fútbol y espera que pueda retornar la Premier League para el beneficio de todos: "Echo de menos el fútbol. Si logramos jugar las nueve jornadas que faltan, sería bueno para todo el mundo. Sería bueno para el fútbol y para la Premier League".

"Me gusta pensar que el fútbol no es realmente nunca a puerta cerrada. Con las cámaras (de televisión), serán millones y millones de personas las que nos verán. Por lo que si un día tenemos que entrar en un estadio vacío, no estará vacío en absoluto", agregó en conversación con Sky Sports.

Sobre esto, Mou cree que debe haber un periodo de acondicionamiento físico para los jugadores tras el paro: "Una cosa es no estar ya lesionado, pero otra es estar listo para jugar a fútbol. Tenemos que esperar la autorización oficial para reanudar el entrenamiento colectivo antes de ver si pueden volver a su nivel en competición".