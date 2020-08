Jorge Jesus confirma que Benfica va con todo por Edinson Cavani: "El presidente está haciendo todo lo posible para que venga"

Pese a los rumores que vinculaban a Edinson Cavani con un sin fin de equipos europeos y brasileños, el Benfica de Portugal habría ganado la pulseada y estaría cerca de fichar al delantero uruguayo.

El charrúa terminó su contrato con el PSG y puede negociar como jugador libre. Sobre las negociaciones, el entrenador del cuadro portugués, Jorge Jesus, reconoció que el fichaje no es fácil financieramente, pero se está intentando todo para concretarlo.

"Tiene que haber una ingeniería financiera, donde el presidente (Luís Filipe Vieira) es muy fuerte. Ya se estaba hablando antes de que yo llegase al Benfica. El presidente está haciendo todo para que eso ocurra", señaló el estratega en conversación con el canal oficial del club.

Además, el técnico admitió que la llegada de Cavani no solo sería bueno para el Benfica, sino que para toda la liga lusa: "Si me preguntasen si quiero, ¿quién no lo querría? No sólo para el Benfica sino para el fútbol portugués".

"En Portugal tenemos dificultad en competir con otros equipos de otros países. Si pudiésemos competir con otros, ya habríamos ganado una 'Champions'", añadió.