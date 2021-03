Javier Zanetti, vicepresidente de nerazzurro: "¿Lionel Messi al Inter? Creo que seguirá ahí en el Barcelona"

En las últimas semanas la continuidad de Alexis Sánchez y Arturo Vidal en el Inter de Milán ha aparecido en duda de cara a la próxima temporada. Lo cierto es que, pase lo que pase, los seleccionados chilenos no serán compañeros de Lionel Messi en el cuadro nerazzurro.

Todo apunta a que Messi no seguirá en el Barcelona y sólo resta que cumpla su contrato hasta mitad de año. Manchester City y el Paris Saint-Germain asoman entre los más interesados en ficharlo, considerando que el Internazionale Milano fue uno de los primeros clubes que manifestó el deseo de sumar a La Pulga.

Sin embargo, los nerazzurri ya no están en la pelea y fue el mismo vicepresidente del Inter, Javier Zanetti, quien dejó prácticamente diluida una posible ofensiva lombarda por el argentino.

“¿Leo un día en el Inter? No podemos decir que sí porque es jugador del Barcelona, hay que respetar su carrera y su club. Y por respeto al nuestro, no me gusta hablar de estas cosas. Creo que Lionel Messi seguirá ahí en el Barcelona”, dijo Zanetti en conversación con ONtime Sports.

En lo que respecta al Inter, los nerazzurri visitan al Torino este domingo por una nueva fecha de la Serie A con la posibilidad de mantener o aumentar su ventaja camino al título. Alexis Sánchez es alternativa, mientras Arturo Vidal es baja tras operarse la rodilla.

Si te gusta el fútbol internacional como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.