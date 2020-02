Jara y su llegada a México: “Es un nuevo desafío y me lo tomo con la responsabilidad como jugador de selección”

Este viernes llegó Gonzalo Jara a México y en su arribo para a su nueva casa deportiva expresó que está muy feliz por llegar al fútbol azteca, de compartir camarín con compañeros que ya conoce y que este nuevo desafío profesional se lo tomará “como un jugador de selección”.

“Había tenido propuesta años anteriores y siempre con la ilusión de poder venir al fútbol mexicano. Es un nuevo desafío y me lo tomo con la responsabilidad que se merece, un jugador como yo y de selección. Estoy con muchas ganas de poder estar”, expresó el nuevo zaguero de Monarcas Morelia.

Al ser consultado si conoce algo del fútbol mexicano, señaló que “hay gente que me habló muy bien del club, Morelia me había contactado varias veces, anteriormente. En el fútbol siempre se dan muchas cosas y siempre preferí estar cerca de mi familia, cerca de Chile, pero ahora el desafío no lo podía dejar pasar”.

Sobre qué le puede entregar el defensor chileno a su nuevo equipo, mencionó que “el entrenador y los compañeros que tuve en la selección chilena saben muy bien mi forma de jugar y el DT lo tiene más claro que yo lo que puedo aportar al equipo. Más allá de mi experiencia, que pongo a disposición del equipo, me pone feliz estar acá”.

Finalmente, habló sobre lo que significa compartir camarín con compatriotas. “Jorge Valdivia viene recién llegando a México. El otro día vi que pudo jugar un par de minutos, conozco muy bien a Rodrigo Millar, Sebastián Vega, a Martín Rodríguez que compartimos en la selección. Sobre el fútbol mexicano me queda solo elogiarlo, porque me ha tocado enfrentar a su selección en su momento”, sentenció.