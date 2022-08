La "presentación en sociedad" de Marcelino Núñez en el fútbol inglés no pasó desapercibida a nivel internacional. El mediocampista chileno cobró un lanzamiento penal picando el balón en un momento clave: nada menos que durante la definición para avanzar a la siguiente ronda de la Copa de la Liga inglesa, entre Norwich y Birmingham City.

El diario italiano La Repubblica destacó especialmente la "desfachatez" del ex jugador de Universidad Católica, por un detalle especial: Marcelino se da vuelta antes de que el balón ingrese a la portería rival, como se aprecia en el registro en video de un aficionado que se viralizó rápidamente en redes sociales.

En la descripción se advierte que el volante nacional estaba "tan seguro de sí mismo" que "se gira y da la espalda a la portería antes de que la pelota ingresara" al arco; y agrega que Marcelino "sonrió burlonamente ante el rugido de sus hinchas en la tribuna".

El jugador proveniente de Recoleta completó así su segunda actuación oficial en la primera semana de su llegada al conjunto del ascenso del fútbol inglés. En esta oportunidad, ingresó al minuto 62 y participó del desempate en lanzamientos desde el punto penal, que favoreció al Norwich por 4-2 luego de igualar 2-2 en el tiempo regular.

El técnico de Marcelino, Dean Smith, no dio crédito a sus ojos, y en rueda de prensa reconoció que si bien el chileno había ensayado la ejecución en la previa, no esperaba que la repitiera en el momento clave. "Hizo el Panenka (como se denomina ese golpe en Europa) en el entrenamiento y yo dije 'no, no lo volverá a hacer'. Poco sé", reconoció el míster.

Norwich se enfrentara a un equipo proveniente de la Premier League en la próxima ronda de la Copa de la Liga, nada menos que el Bournemouth, pero antes tendrá tres partidos en seis días por la Championship League: este sábado ante Hull City en el KC Stadium y luego ante Huddersfield Town el martes y Milwall el próximo viernes, en Carrow Road.