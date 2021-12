Zlatan Ibrahimovic a sus 40 años sigue demostrando a diario que la edad a veces no influye y se mantiene vigente en el balompié mundial vistiendo la camiseta del AC Milan. Es por eso que el cuadro italiano está contento con su desempeño y buscará protegerlo en mercado de pases que se avecina.

El artillero sueco es una de las figuras de su equipo, donde ya lleva siete goles en la Serie A. Sin embargo, su peor pesadilla en el último tiempo han sido las lesiones, ya que se perdió 9 de los 25 partidos que disputó.

Su contrato termina en junio del 2022, por lo que a penas comience la ventana de fichajes, tendrá plena libertad de negociar con cualquier equipo. Ante eso, el equipo dirigido por Stefano Pioli quiere mantener su vínculo con el ex Manchester United y PSG.

Es por eso, que según informa la Gazzetta dello Sports, el conjunto italiano tiene en mente renovar al futbolista sueco sin importar los diversos problemas físicos que ha tenido. Por lo que el cuadro Rojiblanco tiene dos objetivos.

El primero es extender su contrato por un año más, antes que Ibra decida buscar otra camiseta en el momento que quede como jugador libre. En segundo lugar, una vez asegurada su continuidad, llevarlo entre algodones para cuidar sus lesiones y que juege menos para que rinda en todo su esplendor.

Y es que el delantero sueco ha hecho saber en más de una ocasión lo que se sufre por las dolencias que conlleva la profesión. "No es fácil. Todos los días cuando me despierto, siento dolor en todas partes. Pero voy a seguir haciéndolo mientras pueda, no se trata de contratos o de ser famoso. No necesito eso, lo único que me mantiene en movimiento es la adrenalina", aseguraba con categoría el carismático artillero al medio The Guardian.

Por lo que, el Milan sólo debe gestionar la negociación de su contrato para extender por un año más no sólo su estadía en Italia, sino que también su carrera y ya expresó sus intenciones de continuar en el equipo. "Vamos a presionar al Milan para que me dé una prórroga y espero quedarme aquí de por vida. Todavía tengo objetivos que puedo conseguir y quiero ganar otro Scudetto", aseguró.