Imágenes fuertes: ex Colo Colo Mathías Cardacio sufre graves quemaduras en accidente doméstico

Durante su carrera, Mathías Cardacio ha lucido la camiseta de distintos clubes, entre ellas la de Nacional, el AC Milan y la de Colo Colo, equipo al que llegó en 2013 pero donde entre lesiones y otros eventos, no pudo disputar ningún minuto oficial.

Su vida futbolística siguió y en Defensor Sporting encontró su lugar en el mundo, donde la rompió, es capitán e ídolo. De hecho este año regresó para un tercer ciclo a sus 32 años.

No obstante, todo el mundo del cuadro Viola quedó con el alma en un hilo, lo mismo que el fútbol uruguayo, al saber de un grave accidente casero del Bocha que terminó con quemaduras en primer y segundo grado en sus piernas, una de sus “herramientas” de trabajo.

Cardacio en el único partido que disputó en Colo Colo: un amistoso con la UC en Antofagasta, donde fue expulsado.

¿Qué pasó? “En las pasadas horas, @mathiascardacio sufrió un accidente doméstico, produciéndole severas quemaduras en sus piernas. Nuestro capitán ya está recuperándose y desde acá le hacemos llegar todo nuestro apoyo. #FuerzaBocha”, relató Defensor Sporting en sus redes sociales.

El propio volante contó los detalles. “La verdad es que volví a nacer. Estoy internado. El accidente fue por una estufa que tenemos en el apartamento, que funciona con alcohol, que son de esas como para aromatizar. Mi señora fue a encenderla y se prendió fuego a la mano. Todo eso desencadenó que se prendiera un poco de fuego al piso”, relató el volante a El Observador de Uruguay.

“Estaba la prima de mi mujer, a ella se le empezó a prender fuego en la pierna. Yo me incliné, lo quise apagar con la mano y, al haber alcohol en el piso, me patiné y me caí arriba del fuego. Me quemé las piernas”, profundizó.

Así quedaron las piernas de Mathías Cardacio. Foto: El Observador.

Finalmente, Cardacio dijo que “tuve que seguir apagando el fuego porque había garrafas y también un parrillero americano que estaba ahí. Fue una desgracia con suerte. La recuperación va a depender un poco de los avances de las quemaduras, que son una cantidad. Así que tengo un tiempo que calculo de uno a dos meses. Algunas quemadoras en segundo grado las van a tener que analizar un poco mejor”.