Ignacio Jeraldino es presentado en Atlas: "Es un club con mucha historia, con una gran hinchada, la más fiel de México".

Este miércoles fue presentado en Guadalajara el delantero chleno Ignacio Jeraldino, flamante nueva contratación del Atlas y donde se encontrará con otro compatriota: Lorenzo Reyes.

"Agradecido de se hayan fijado en mí, que hayan ido a Santiago a conocerme. Es un club con mucha historia, con una gran hinchada, la más fiel de México", aseguró el atacante.

Jeraldino cuenta que "me agradó que el club es como una familia, y también me hablaron del proyecto a futuro que se tiene. Si el club te trata como familia, y no individualmente, es el equipo el que gana".

También el ex Audax Italiano no escondió su deseo de ser nominado por Reinaldo Rueda. "Todo jugador quiere estar en su selección, es un sueño que tenemos desde pequeño. Al estar acá quiero dar lo mejor de mí, y obvio volver a ser convocado", cerró.

