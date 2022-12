Este martes se enfrentarán por las semifinales del Mundial de Qatar 2022 entre la selección de Argentina contra la selección de Croacia, buscando el paso a la gran final que se disputará el día domingo.

En ese sentido, los argentinos tendrán un apoyo especial por los parlantes del estadio, porque el histórico portero Sergio Goycochea será una de las voces del estadio.

El meta que llevó con sus atajadas a la selección de Argentina a la final del Mundial de Italia 1990, fue elegido por FIFA para cumplir la función de alentar a los hinchas, además de cantar la formación estelar.

"La FIFA eligió a Goyco como representante argentino en el partido de semis que la Selección jugará mañana. Estará a cargo de anunciar la formación del equipo", destacan en la TV Pública.

Todo esto, luego de que, tras los incidentes disciplinarios de la selección de Argentina contra Países Bajos, la organización decidió expulsar del torneo a Gerónimo Benavides, popularmente conocido como Momo, el influencer que había cumplido esa función en toda la Copa del Mundo.

"Desgraciadamente la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juegue la Selección, sin muchas explicaciones me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos”, comentó en sus redes sociales el también streamer.

La selección de Argentina chocará ante su similar de Croacia a las 16.00 horas del martes, buscando al gran finalista del Mundial.

