Sergio Goycochea, ex portero argentino, recuerda su experiencia de jugar fútbol en la casa de un narcotraficante

Sergio Goycochea, ex portero argentino, contó detalles de su paso por Colombia, cuando defendía los colores de Millonarios. En ese sentido, relató la experiencia que vivió cuando fue a jugar fútbol a la casa de un narcotraficante y de lo bien atendido que fue ese día.

“El fútbol y las situaciones del mundo me han puesto en lugares... Por ejemplo, el día que vi mucho dinero junto fue en Colombia, cuando jugué en la casa de montaña de un señor”, partió contando para el programa "PH" de la cadena Telefe.

En la misma línea, complementó que “yo jugaba en Millonarios de Bogotá ¿Si era un narco? ¿Qué se yo? Fuimos a jugar a una casa espectacular, jugamos unos partidos, nos atendieron muy bien. Cuando terminó fuimos a tomar la merienda a la casa, un sándwich y un jugo de naranja”.

Goycochea defendiendo los colores de Millonarios. (FOTO: Archivo)

“Estábamos en la merienda y me llevaron a un escritorio donde estaba este señor. Nos llevaron de a uno ahí. Había mucho dinero arriba de un escritorio, dólares. Sacó una cantidad, me la dio y me dijo 'gracias por venir'”, agregó.

Pero eso no fue todo, porque confesó que “yo no entendía nada, fui al baño rapidito a contar la plata. La cantidad de dinero dependía del afecto. Si te tocaba un billete de 20, era para preocuparse”.

A pesar de nunca revelar el nombre del narcotraficante, se vincula que sea Jorge Rodríguez Gacha ‘El mexicano’, quien, en esos tiempos, era uno de los hombres más fuertes detrás de la economía del club Millonarios.