Hinchas de River Plate eufóricos con Paulo Díaz: "Es una bestia, tiene todo para ser el mejor defensa de Sudamérica"

Recapacitaron con Funes Mori, Pity, Driussi, Borré, Casco, Pratto, De la Cruz, etc etc.



¿Qué me iba a hacer pensar que no iban a hacer lo mismo con Paulo Díaz? Pasa que después los tremendistas "no se acuerdan" de lo dicho. Pero el chileno es el guerrero que River necesitaba. pic.twitter.com/mmDiD9MTRb