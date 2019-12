Hijo de Zinedine Zidane no ocupa su apellido en la camiseta y declara que “admira a su padre” pero que quiere triunfar “por mí mismo”

Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane, actual técnico del Real Madrid, concedió una entrevista al diario L’Equipe en donde habló de su salida del equipo Merengue, de su relación con su padre y de por qué no ocupa su apellido en la camiseta.

"Quiero que hablen de mí. Para mis hermanos, creo que es lo mismo. Admiramos a nuestro padre. Sabemos que fue increíble como jugador y es nuestro ídolo. Pero queremos hacer nuestra propia carrera", señaló.

Sobre su salida del conjunto blanco dijo que "He estado en el Real desde los ocho años. Pasé por todas las categorías hasta los profesionales. Sentí la necesidad de cambiar esta temporada porque necesitaba jugar más regularmente. En Segunda B se ve menos, pero Segunda es otro nivel. Hay clubes con mucha historia como Deportivo, Málaga, Tenerife, Huesca o Rayo. Mi objetivo era ganarme el puesto de titular, para mostrar mis cualidades”.

Sobre su relación con su padre, cuando compartieron camarín en el Bernabéu, expresó que "Estuvimos una temporada completa en esta situación y otra cuando regresó después de Lopetegui y Solari. Visto desde afuera, puedes pensar que es especial ... Pero fue simple y natural. En el entrenamiento no lo veía como mi padre y él no me veía como su hijo. Luego, en casa, volvimos en una relación padre-hijo”.

Finalmente, sobre su futuro el portero afirmó que " Me gustaría ir a Euro 2021. Es una meta. Luego vendrá lo que vendrá. Pero primero pienso en Racing. Quiero mostrar mis cualidades, tener éxito gracias a mi trabajo. No gracias a nada más. Quiero triunfar por mí mismo, gracias a mí y no porque soy hijo de. "