Gareth Bale y su gran momento: "Sé que me criticaron, pero no diré nada estúpido"

Este domingo, con un doblete de Gareth Bale, el Tottenham venció por 4-0 al Burnley por la fecha 26 de la Premier League.

El atacante galés venía de ser muy criticado por la prensa debido a su pobre rendimiento desde su vuelta del Real Madrid, pero tras sus últimas actuaciones ya se está ganando a la afición.

En los últimos cuatro partidos, Bale ha anotado cuatro goles y ha aportado con tres asistencias, lo que le ha significado elogios del mismo José Mourinho, su entrenador.

"El equipo salió con confianza, siempre es bueno meter un gol, sobre todo con la derecha, no meto muchos con ella. Es bueno meter cuatro como equipo y mantener la portería a cero también fue muy importante", señaló tras el encuentro el ex merengue.

Luego, afirmó: "Sé que me criticaron, pero tengo la experiencia suficiente para mantener la cabeza gacha, no decir nada estúpido y seguir jugando lo mejor que puedo. Fue bueno el partido para mí, he estado mejorando un poco para estar completamente en forma, me sentí cómodo y mi forma está volviendo, es bueno ayudar al equipo".

"Tengo más confianza y creo que puedes comprobarlo en mi rendimiento. Me voy acercando al nivel que quiero. Ha llevado tiempo, pero estoy contento, mejorando físicamente y cogiendo confianza. Es lo que se ha podido ver en mis últimos partidos", añadió.

Finalmente, sobre sus compañeros Kane y Son, aseveró: "Jugar con ellos es la razón por la que vine aquí y lo que quería hacer. Es genial estar en la cancha y sentirme bien. Y poder sentir algo de confianza. Sabemos que el fútbol no es justo a veces y la gente critica, pero lo único que podemos hacer por dentro es seguir adelante, y ahora lo ha demostrado el equipo y yo mismo".