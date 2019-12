Gareth Bale responde a los hinchas del Real Madrid: "El Bernabéu es el mejor sitio para que te pifeen"

Gareth Bale ha tenido complejas semanas en el Real Madrid. Después en en la clasificación con Gales a la Eurocopa 2020 mostrara una bandera con la frase "Gales, golf, Madrid... en ese orden", los hinchas merengues le han hecho la vida imposible cada vez que pisa la cancha del Santiago Bernabéu.

Al primer partido que disputó luego de ese momento, los fanáticos lo llenaron de pifias. Misma situación ocurrida en Champions League ante el PSG. Eso sí, el jugador no se hace problemas.

En conversación con BT Sport, Bale se refirió a lo ocurrido y señaló que "la primera vez que pasa es un poco desconcertante".

"No sabía cómo lidiar con ello, pero según me he hecho más mayor, ha pasado alguna vez más y entiendes cómo tienes que lidiar con ello. (El 'Bernabéu') es el mejor sitio para que te pifeen si no lo haces bien", comentó.

De todas formas, Bale le restó importancia a lo ocurrido y aseguró que siempre dará el 100%. "Obviamente tengo que seguir trabajando y demostrar a los hinchas lo que puedo hacer. Al final los pitos pararán y puedes seguir con tu carrera".