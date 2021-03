"¡Nosotros merecemos respeto!", técnico del Almería se vuelve loco y grita apuntando a la cámara

La conferencia del prensa de José Gomes, DT del Almería, tras el empate ante el Leganés en la segunda division de España, da la vuelta al mundo.

El entrenador portugués estaba indignado por actuación del VAR tras un penal en contra que le cobraron en el minuto 99, cuando sólo habían añadido 4 de descuentos.

“Estoy muy enfadado con lo que le están haciendo a mi equipo. ¡Nosotros merecemos respeto. Hay que respetar a esta gente que trabaja mucho!”, exclamó Gomes apuntano a la cámara.

“El VAR es una herramienta espectacular si es bien utilizada. Si no hay certeza 100% de lo que ha pasado no puede intervenir. No es necesario. Siempre hay problemas. Si no están seguros, que dejen al árbitro pitar, porque el árbitro pitó lo que tenía que pitar. Es falta sobre Maras, el rival salta para buscar el contacto de Maras y el árbitro, muy bien, pitó falta a nuestro favor, como va una falta a nuestro favor terminar en un penalti en contra. ¿Cómo es esto?, ¿Qué fútbol es este?, ¿Qué queremos de nuestro fútbol?", se preguntó.

“La sensación que tenemos nosotros es que hemos hecho un partidazo, hemos estado por encima y nos han impedido de una forma que no es correcta de tener los tres puntos con nosotros. Es verdad que estoy caliente pero esto es lo que está sintiendo toda la gente que le gusta el Almeria FC”, añadió.

En tanto, Al-Sheikh, propietario del Almería, ya le pidió los audios del VAR a la Federación Española: “RFEF, muéstranos los audios entre el VAR y el árbitro. Si no tienes nada que esconder, enséñanos los audios, por favor. Lo que ha ocurrido hoy ha sido un desastre total por parte de los árbitros, ¡increíble! ¡Esto es LaLiga! Hemos perdido ocho puntos por errores arbitrales, ¿Cuándo va a parar esta situación?”.

