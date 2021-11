Cerca de Asunción un 4 de julio de 1992 nacieron los gemelos Óscar y Ángel Romero, los que desde niños mostraron condiciones para jugar fútbol y se fueron a probar a Boca Juniors de Argentina, donde no pudieron iniciar su carrera al no tener la firma de su padre para poder cerrar el vínculo.

Los propios jugadores han dado una serie de entrevistas donde hablan de su dura niñez sin la figura paterna siendo criados por su madre, abuela y una tía. "En el Día del Padre, le regalo cosas a mi mamá, o a mi abuela. Pero no siento la ausencia de un padre porque nunca lo tuve”, aseguró Óscar en conversación con El Gráfico.

Al no poder jugar en Boca, los hermanos Romero comenzaron todo en Cerro Porteño donde debutaron en 2011 y supieron ser campeones en 2013. Como era de esperar, los jugadores comenzaron a ser seducidos por equipos extranjeros y así fue como Óscar partió a Racing Club y Ángel recaló en el poderoso Corinthians.

Luego de triunfar en Racing, el volante partió a China a cambio de ocho millones de dólares, para luego ser cedido al Alavés. Como su hermano delantero terminó contrato con el Timao, decidieron ir al equipo que los quisiera a los dos: así apareció San Lorenzo de Almagro en su horizonte.

San Lorenzo: más escándalos que triunfos

La estadía de Óscar y Ángel Romero en San Lorenzo podría definirse como escandalosa donde protagonizaron una serie de episodios que terminaron con los dos rescindiendo contrato con los Cuervos de Boedo estando actualmente sin club y entrenando con la selección paraguaya que enfrentará a Chile el jueves en el Defensores del Chaco.

Todo comienza en septiembre de 2020 cuando Ángel le entra muy fuerte a su compañero Andrés Herrera en una práctica y que teminó con la joven promesa del equipo azulgrana con una fractura infrasindesmal del peroné izquierdo, siendo repudiado por su acción y el medio periodístico trasandino lo tildó casi de carnicero.

De hecho luego de este episodio, los hermanos quedaron muy solos en el camarín y sorprendieron las palabras de su ex compañero Ignacio Piatti, que en conversación con ESPN contó que "no podía entender por qué estaban todos en un lado y estos dos estaban por otro lado. Nunca me había pasado, y creo que a nadie le pasó, que en un táctico quiebren a un jugador”.

El mismo Piatti denunció que los gemelos paraguayos intentaron incentivar con dinero al resto del plantel, algo que cayó muy mal entre sus compañeros. “No me acuerdo en qué partido vinieron y dijeron: ‘Muchachos, si ganamos, le damos 15 mil pesos a cada uno’. ¿Cómo? ¿Qué son ustedes? Terminó el partido y los voy a saludar: ‘Muy bien, los felicito que jugaron bien’. ‘Tomá Nacho, 15 mil pesos’. No qué 15 mil pesos, yo no quiero”, cerró.

El último escándalo tuvo como protagonista al delantero Ángel Romero ante Universidad de Chile en Copa Libertadores, al ser reemplazado por el técnico Diego Dabove, el goleador se cruzó con su técnico manifestándole todo su disconformidad por ser reemplazado.

A fines de agosto de 2021 terminó la historia de Óscar y Ángel Romero en San Lorenzo, y uno que salió a aplaudir la medida fue el ex Audax Italiano Franco Di Santo, el que aseguró que "cuando se fueron los Romero de San Lorenzo se mejoró desde lo grupal. Después cada uno se sentía mejor o peor, son situaciones personales del momento".

Por contrapartida, el afamado relator argentino Mariano Closs, salió en defensa de ellos asegurando que "acá los señalaron a los Romero como la peor lacra de San Lorenzo de Almagro".

Pese a que están sin club actualmente, el flamante técnico de la selección de Paraguay, Guillermo Barros Schelotto nominó igualmente a los mellizos para recibir a Chile en el Defesores del Chaco este jueves en Asunción.