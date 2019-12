Figo desmiente mito de un romance con Pep Guardiola: "Me gustan las mujeres"

Uno de los grandes mitos del fútbol español es la supuesta relación que tuvieron Luis Figo y Josep Guardiola cuando coincidieron en el camarín del Barcelona. Una historia que el mismo portugués se encargó de aclarar.

"Guardiola fue un gran amigo, una persona que me ayudó mucho. Mi compañero de habitación. Pero no hubo nada. Me gustan las mujeres", sentenció Lucho en entrevista con el diario El País, en respuesta "sin una pizca de humor".

Figo está casado con la modelo sueca Helene Svendin y vive otra realidad, pero cree que el futbol limita la homosexualidad y se ha convertido en un tabú para los jugadores de esa condición.

"La gente es muy cruel. Juegas todos los domingos, te atacarían por eso y no por tu rendimiento. Será por protegerse, no por vergüenza. Esa es mi opinión”, aseguró el futbolista que jugó cinco temporadas en el Barça y cinco en Real Madrid.

En la misma tónica, Figo recordó que vive en Madrid junto a su señora, sus tres hijas, dos asistentes "y tres perras" y que se declara abiertamente defensor de los derechos del género femenino.

"No me gusta el falso feminismo. Ni el machismo. Tiene que haber un equilibrio en todo. Una igualdad. No puede ser que un hombre reciba más que una mujer por el mismo trabajo. Somos todos seres humanos”, reflexionó.