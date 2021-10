A un día del Clásico del Pacífico entre Perú y Chile por las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, Redgol conversó con ex seleccionados peruanos, los que están de acuerdo que Gianluca Lapadula debe ser titular y no Paolo Guerrero.

Ex jugadores de la selección peruana exigen la titularidad de Gianluca Lapadula en desmedro de Paolo Guerrero

Este jueves a las 22:00 Perú recibe a Chile en el estadio Nacional de Lima para darle el vamos a la fecha triple de octubre en unas eliminatorias sudamericanas que están al rojo vivo para las dos selecciones que protagonizan el Clásico del Pacífico considerando su precaria situación en la tabla de posiciones.

Ricardo Gareca, entrenador de los locales, tiene una seria duda en ofensiva, o alinear al capitán histórico de su selección, Paolo Guerrero, o jugársela por el goleador italo-peruano Gianluca Lapadula.

Redgol conversó con ex seleccionados, los que se la juegan por el hombre del Benevento, olvidando los pergaminos del Depredador.

"Paolo Guerrero viene de una lesión, no está recuperado asi que voy por Gianluca Lapadula. Hoy el que está en mayor actividad es el Bambino, ambos son buenos jugadores en todo caso", nos cuenta el ex mediocampista, José Velásquez.

En tanto el ex goleador de Deportes Iquique, Juan José Ore, es claro, afirmando que "es un tema que acá se preguntan mucho. Paolo es un referente, el capitán, y después apareció Lapadula que se ha ganado el apoyo de la gente, lo que pasa es que Guerrero viene de una lesión, viene entrando de a poco en el Inter, Lapadula viene con ritmo y yo entraría con él por lo que viene haciendo".

"Lapadula tiene ritmo y minutos que no está teniendo Paolo Guerrero, aunque yo me la jugaría por los dos, Gianluca por fuera y Paolo por dentro", responde en el otro lado del teléfono, el ex arquero Eugenio Acazuso.

El diario Trome se hizo la misma pregunta que nosotros y también consultó a un universo de otroras seleccionados peruanos, que también apuestan por Gianluca Lapadula.

Por ejemplo, Andrés Balán Gonzáles cuenta que "por ritmo y lo que ofreció en los últimos partidos, Lapadula. El presente del jugador del Benevento es mejor sin dejar de reconocer todo lo que Paolo aportó en su momento

Para el final, Eugenio La Rosa también se prefiere a "Lapadula porque viene jugando 90 minutos y llega en racha. Cuando un atacante está así la mete hasta con la oreja y a veces hasta sin querer. Se respeta la trayectoria de Paolo, pero no tiene continuidad".

Recuerda que podrás ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde tu dispositivo conectado, a internet fija o wifi y en territorio chileno, para disfrutar gratis del fútbol con la mejor calidad de imagen y sonido.