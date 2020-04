Ex Real Madrid y sus noches alocadas en España: "Salí con chicas de una fiesta y me cobraron 1000 euros"

Manuel Pellegrini, en su época como entrenador del Real Madrid, tuvo que lidiar con varios jugadores, entre ellos el desordenado Royston Drenthe, holandés que juega de lateral izquierdo.

En conversación con Marca, el holandés detalló su vida loca y nocturna como jugador merengue. "Me fui con un amigo al casino y se acercaron dos chicas muy guapas. El caso es que nos fuimos a un hotel los cuatro y lo pasamos genial. Al terminar llegó el problema. Nos pidieron mil euros a cada uno. ¡Yo no tenía ni idea de que había que pagar!", expresó.

Además, detalló como era su amistad con Robinho, otro jugador que tiene fama de fiestas. "Hice buenas migas con Robinho en cuanto llegué. A veces iba a su casa, había reconvertido el sótano en una mini discoteca", narró.

El holandés también admitió que era una persona recurrente en las noches madrileñas. "Salía, sí. No todas las noches, como se decía. Pero sí muchas noches, bastante. Íbamos al Buddha y allí lo pasábamos bien", aclaró.

Para finalizar, contó que Mourinho fue el culpable de su salida del Real Madrid. "Los problemas empezaron con Mourinho, que es el que me hizo salir del Real Madrid. El día del cierre del mercado, me llama y me dice que me tengo que ir. ¡Tenía menos de 24 horas para elegir un equipo!", sentenció.