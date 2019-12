¿Estrella de Hollywood? Cristiano Ronaldo quiere dedicarse a la actuación luego del retiro

Lo que pasará con Cristiano Ronaldo una vez que se retire sigue siendo una gran incógnita. El éxito que ha alcanzado podría asegurarle una vida tranquila luego de colgar los botines, pero todo parece indicar que el portugués quiere seguir haciendo cosas. Y no precisamente con la pelota.

En la previa de los premios Globe Soccer Awards, el atacante de la Juventus se refirió a los planes que tiene para su futuro y sorprendió al revelar que buscará una carrera en el cine. "Espero vivir más de 50 años y quiero prepararme para enfrentar los obstáculos de una nueva vida, para hacer cosas que no sé cómo hacer", comenzó explicando.

"Por ejemplo, participar en una película de Hollywood, pero necesitas tener una buena preparación, necesitas tener un nivel superior de inglés para dar una buena actuación y luego, no debes estar nervioso. Es difícil estarlo para mí en el fútbol porque es para lo que me preparé toda la vida", agregó.

Además, CR7 no se achicó y aseguró que su mente fría le ha permitido estar a la altura de leyendas del balompié mundial. "La gente lo tiene que enfrentar y aceptar. Aceptar las cosas como son y por eso estoy en ese nieve de estrellas tan grandes como Pelé".

Finalmente, adelantó que el próximo año será positivo porque "creo que cada año es bueno para mí, no tengo años malos porque me preparo. Tengo excelentes compañeros, equipos, una gran selección y eso me da la oportunidad de querer y tener que ganar".