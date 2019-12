Especial 2019 | A Paolo Guerrero se le sale la cadena con su ex equipo: le cortan la cara, insulta al árbitro y se va expulsado

A finales de septiembre y después de haberlo eliminado de Copa Libertadores en cuartos de final, el Flamengo venció a Internacional de Porto Alegre por 3-1. Pero el partido hizo ruido por otra cosa: la locura de Paolo Guerrero.

El peruano vivió un día de furia luego de ser golpeado y terminar con un corte en su cabeza, lo que lo hizo explotar contra el árbitro y desató uno de los momentos inolvidables de esta temporada.

Esto fue lo que informamos en RedGol para esa ocasión:

La noche de este miércoles, Flamengo derrotó a Inter de Porto Alegre. En un partido durísimo, el Mengao se impuso por 3-1 y sigue firme en la cima del Brasileirao, pero no es por el encuentro que hoy ambos clubes hacen noticia.

Paolo Guerrero perdió la cabeza durante el encuentro y dejó la escoba en la cancha. El atacante, que jugaba ante su ex club, recibió un cabezazo cuando fue a disputar un balón, terminando con un corte en su ceja.

Ante esto, el seleccionado peruano se fue con todo a reclamarle al árbitro Luiz Flávio Oliveira, pero este casi ni lo pescó, desatando toda su furia. Insultando con sus manos y también verbalmente, Guerrero tuvo que ser calmado por sus compañeros para evitar algún desastre. A tal punto llegó su rabia, que el juez decidió expulsarlo de la cancha, saliendo con polémicas y diciéndole de todo a la hinchada local.

El informe arbitral detalló los fuertes dichos del peruano contra los jueces. "Expulsado por ofender al cuarto árbitro, el Sr. Grazianni Maciel Rocha, con su dedo medio, diciendo las siguientes palabras: 'Fuck you, fuck you, fuck you (jódete, jódete, jódete)'. Luego se dirige hacia mí, golpeando el aire, pateando el piso y pronunciando las siguientes palabras: 'Fuck you, fuck you, fuck you', necesitando que sus compañeros de equipo lo sujeten para dejar el campo de juego", reveló El Bocón.

Se espera que durante las próximas horas se informe cuál será el castigo definitivo de Paolo Guerrero, donde podría arriesgar hasta cinco fechas fuera de las canchas.

Revisa el momento en que Paolo Guerrero se vuelve loco en plena cancha en imágenes: