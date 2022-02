Este domingo se desató una polémica en Argentina por una fea discusión que tuvieron los comentaristas deportivos Horacio Pagani y Nicolás Distasio en la televisión de aquel país.

Los panelistas descutían sobre la predilección de cada uno por Boca Juniors y River Plate hasta que el diálogo comenzó a elevar la temperatura y terminó con un desafortunado comentario de Pagani sobre la orientación sexual de su compañero.

"¿Sabés cuál es la diferencia entre vos y yo? Que yo tengo la valentía de decir de qué cuadro soy y vos no. Vos sos de Boca", dijo Distasio.

Pagani se sintió inmediatamente ofendido y le dedicó varios insultos: "Es grave que me digas una cosa así. ¡Vos no sos periodistas, vos sos un barrabrava! Las pelotas soy de Boca. ¡Las pelotas!".

"Asumí tu condición de fanático de Boca. Sos anti-River o hincha de Boca", le contestó Distasio, lo que terminó por sulfurar a Pagani.

"Vos no sos periodista, no sos un carajo. No te permito que quieras meterme en eso. La poronga soy de Boca. No te lo permito, viejo. De ninguna manera. Si vos te asumís como hincha de River, jodete. Yo no soy de ningún cuadro", expresó Pagani.

"Este se quiere hacer el canchero porque no puede discutir periodísticamente de nada. ¡Barrabrava! Así que guarda. Guarda que ésto lo arreglamos en cualquier circunstancia", añadió alarmando a los compañeros del estudio.

"A mí no me acuses de algo que no soy, ¿o querés que te diga que sos trolo?", gritó al final.

El conductor del programa, Pollo Vignolo, tuvo que detener la discusión en ese momento e intentar calmar los ánimos, para luego pasar a otra sección.