Escándalo en la Premier League: árbitro anuló gol, luego lo concedió y finalmente lo volvió a invalidar

En el duelo entre el West Bromwich y el Brighton por la fecha 24 de la Premier League se dio un hecho insólito, donde estuvo involucrado el árbitro, Lee Mason, y el VAR.

El West Brom comenzó ganando a los 11 minutos del primer tiempo, un gol que a la postre le daría la victoria por un 1-0.

Sin embargo, en la primera etapa el Brighton pudo empatarlo, pero el referee hizo de las suyas y generó la furia de los jugadores visitantes.

La jugada en cuestión se produjo en un tiro libre a favor del Brighton. Lewis Dunk pateó justo despúes del pitazo del juez Mason y sorprendió al arquero, quien no estaba atento a la jugada.

Inexplicablemente, el árbitro anuló la jugada, pero segundos después concedió el gol generando la celebración de los visitantes. No acabó ahí, pues Mason apeló al VAR y tras varios minutos volvió a invalidar el gol.

Tras el partido, Lewis Dunk reclamó: “Es vergonzoso, es una decisión horrenda. Le dije al referee, ‘¿lo puedo cobrar?’ Sonó el silbatazo y lo cobré”.

“¿Por qué no viene a hablar con la prensa? Se esconden detrás de su burbuja. No creo que él supiera lo que estaba haciendo. Dio el gol. No sé por qué el VAR se estaba involucrando”, finalizó.