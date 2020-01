Ernesto Valverde golpea la mesa por Arturo Vidal: "Juega con nosotros y mañana estará en el campo o en el banquillo"

La situación de Arturo Vidal en el Barcelona sigue dando que hablar. El interés del Inter de Milán por llevárselo tiene con dolores de cabeza a Ernesto Valverde, quien en la previa de la Supercopa de España aprovechó de referirse a su relación con el King estos últimos días.

El técnico blaugrana aseguró que "hablo con él como hablo con los demás", para luego enfatizar que "en principio está con nosotros, cuento con él y mañana ya veremos, si empieza de entrada, durante el partido".

Las respuestas sobre el chileno no convencieron a los periodistas, que insistieron con el tema. Ante esto, Valverde golpeó la mesa y fue claro. "Juega con nosotros y mañana estará en el campo o en el banquillo. Igual que no hablamos de jugadores de otros equipos, no atendemos al interés de otros en los nuestros".

El gran nivel y efectividad que ha mostrado Vidal en la última temporada ha hecho que los hinchas culé lo pidan entre los titulares. Si el técnico cede, se verá mañana, cuando el Barcelona salte a la cancha a partir de las 16:00 horas.