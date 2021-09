Tras el escándalo por la suspensión del partido entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022, el equipo albiceleste perdió a cuatro de sus jugadores.

Giovani Lo Celso y Cristian Romero del Tottenham y Dibu Martínez y Emiliano Buendía del Aston Villa, debieron regresar a sus clubes en Inglaterra.

La presencia de estos cuatro jugadores en el partido de Sao Paulo fue la razón de la suspensión de aquel encuentro, pues según las normas de sanidad en Brasil deberían haber hecho una cuarentena y no tenían permitido estar en la cancha.

Luego de lo ocurrido, los clubes de la Premier League, que habían hecho una excepción con estos jugadores, no dudaron y los obligaron a volver.

El apuro de los equipos se debe a que los futbolistas deberán hacer otra cuarentena en Inglaterra, por lo que su arribo anticipado les permitirá estar operativos antes.

"De común acuerdo con el entrenador Scaloni, fueron autorizados a retornar a sus clubes en el día de la fecha", dice el tuit de la selección argentina.

Antes de viajar, Dibu Martínez señaló: "Los cuatro de inglaterra decidimos ir por el amor a la camiseta. Por más que los de la Premier no querían venir, nosotros decidimos viajar igual. Después de ganar la Copa América, todos querían estar en el grupo. Es algo hermoso. Asumimos las consecuencias".

Y también se refirió al papelón de este domingo: "No entendíamos nada. Había rumores de que los de la Premier no podíamos jugar, pero nos hubieran avisado cuando llegamos a Brasil y no se armaba tanto quilombo -sic-. Era simple, obviamente fue una lástima porque íbamos a ganar, estábamos con confianza, el equipo estaba bien".