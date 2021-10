El ex delantero de la selección paraguaya, Nelson Cuevas, anticipó el partido de este domingo entre el combinado de su país y la selección chilena por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

Pipino Cuevas: "Paraguay ha repuntado, pero no la tendrá fácil porque Chile está muy necesitado"

Este domingo a las 21:00 horas la selección chilena recibe a Paraguay por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

En la previa el ex delantero guaraní, Nelson Cuevas, afirmó que el combinado de su país viene en alza tras empatar frente a Argentina, aunque no se confía con Chile.

"No será nada de fácil para ninguno de los dos. Paraguay ha repuntado un poco en los últimos dos partidos. Contra Argentina por fin se pudieron juntar todos los futbolistas importantes. En el segundo tiempo hizo un gran partido y tal vez mereció un poco más", señaló en La Tercera.

Luego, sostuvo: "Es cierto que no se venía jugando tan bien, por eso el equipo se veía un poco presionado por los resultados. Sin embargo, en los últimos partidos los chicos han estado muy bien y la gente se volvió a prender con la selección"

Sobre el mal momento que vive la Roja, comentó: "Puede ser, pero no hay que confiarse. Paraguay no la tiene fácil, porque Chile está muy necesitado de puntos. En realidad, para ambas selecciones asoma como un partido donde urgen los tres puntos. No pueden perderle pisada a los de arriba, porque la tabla ya se está partiendo".

"El que gane este partido queda muy bien posicionado, sobre todo porque estaría dejando casi sin opciones a un rival directo en la tarea por clasificar. En ese sentido, es un encuentro trascendental para las pretensiones de ambas selecciones", añadió.

"Hay que jugarlo como tal, darle la importancia que tiene. Pero hay que hacerlo de manera inteligente, no volverse loco, porque Chile sigue siendo un equipo peligroso, tiene jugadores importantes", finalizó.

