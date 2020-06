El pedido de Marcelo Bielsa: "Que la industria del fútbol no descubra que puede prescindir de los espectadores"

Marcelo Bielsa está extrañando a los hinchas como nunca en su vida. El Loco está peleando el ascenso a la Premier League con el Leeds United, y esperaba contar con su apoyo en la cancha, pero la situación del coronavirus ha obligado a jugar los duelos sin público.

En conferencia de prensa, el ex DT de la Roja lamentó el no poder ver a los fanáticos junto a ellos. "Sinceramente no recuerdo haber pasado por una situación de este tipo de jugar sin público. Sería injusto no valorar lo que el aficionado representa para cada equipo, sobre todo para un equipo como Leeds que tienen un fuerte impacto".

Eso sí, Bielsa dejó claro que no es una excusa para bajar los brazos ni hacer un mal juego. "De todos modos, no va a ser un motivo de justificación para no rendir como debemos". Fue ahí que el Loco realizó un llamado para el futuro del deporte, asegurando que "mi deseo es que la industria del fútbol no descubra que puede prescindir de los espectadores".

En su regreso al torneo, el Leeds United de Marcelo Bielsa dejó escapar la oportunidad de ser líder exclusivo y complicó sus opciones de ascender. Foto: Getty Images

Bielsa también dedicó palabras al Fulham, con quien se enfrenta este sábado en un duelo clave en la parte alta de la tabla de la Championship. “Es un equipo con un estilo ofensivo que tiene a la mayoría de su once titular con un predominio creativo”.

"Los dos laterales, los dos volantes interiores y los tres atacantes son jugadores con perfil creativo y ofensivo. Eso no es común en nuestra liga, aunque debemos estar preparados para todo tipo de rivales más allá de sus características", cerró.