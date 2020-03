El fútbol mexicano se jugará sin público por el resto de la jornada por el coronavirus

A través de un comunicado, la Liga MX informó que todos los partidos restantes de la jornada 10 del Clausura se jugarán sin público en los estadios.

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal y la Liga MX acordaron la medida como prevención a la enfermedad del coronavirus. Además de la Primera División, la LIGA BBVA MX Femenil y la Jornada 8 de ASCENSO BBVA MX también se jugarán a puertas cerradas.

De esta manera, jugarán sin público: Jean Meneses (León) vs Pumas, Eduardo Vargas (Tigres) vs Ángelo Sagal (Juárez), Jeraldino y Lorenzo Reyes (Atlas) vs Toluca, Gallegos y Baeza (Necaxa) vs Santos Laguna y el clásico entre el América de Nicolás Castillo vs el Cruz Azul de Igor Lichnovsky.

Como medida de prevención y control, en conjunto con la @SSalud_mx, estos son los encuentros en #LigaBBVAMX, #AscensoBBVAMX y #LigaBBVAMXFemenil que se realizarán a puerta cerrada. pic.twitter.com/3YLqBzb6NQ — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 14, 2020