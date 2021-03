Ex árbitro argentino deja la grande y habla de sobornos: "Un dirigente me ofreció plata"

El fútbol argentino ha sido apuntado históricamente por sus dirigentes "mañosos", con Julio Grondona a la cabeza, y muchos han hablado mal de la forma de actuar de los directivos, situación que ha vuelto a ser tocada en el vecino país.

La palabra "soborno" está de moda al otro lado de la cordillera, porque el ex árbitro internacional Héctor Baldassi reveló que un dirigente de Primera División intentó "comprarlo" en su etapa de réferi, aunque no aceptó el dinero que le ofrecieron para ayudar a un equipo.

"Alguna vez, estando en Primera División, me han ofrecido plata. En el mundo del fútbol nos conocemos todos, y estoy seguro que ese dirigente que quiso comprarme y no pudo, después se jacta de haberte comprado", señaló el ex juez FIFA a radio Mitre.

Por otra parte, el ex árbitro mundialista contó la delicada situación de salud que vivió el año pasado, cuando sufrió un infarto.

Baldassi dijo que no aceptó el soborno - Getty

"Fue el 22 de enero de 2020. No me dio tiempo a asustarme. Estaba en el gimnasio cuando sentí un dolor en el pecho: pensé que era un dolor muscular, y seguí entrenando. Pero después de bañarme me seguía doliendo. Entonces llamé a la chica de Conmebol para pedir un médico: ahí me dijeron que era un infarto", comentó.

Por último contó que "nunca tuve miedo de morirme, no le tengo miedo a la muerte".