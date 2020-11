Revelan que la camiseta más icónica de Diego Maradona tiene un valor de dos millones de dólares

Apenas se supo la noticia del sensible fallecimiento de Diego Armando Maradona, los coleccionistas se volcaron a internet para encontrar artículos utilizados por el argentino.

Por eso las preguntas más recurrerentes son ¿quién tiene la camiseta que usó el Pelusa en los cuartos de final del Mundial de México 1986 donde Argentina derrotó a Inglaterra con dos tantos del 10, y la más importante ¿cuánto cuesta hoy esa reliquia?

Respecto a la primera interrogante, la camiseta es de propiedad de Steve Hodge, ex defensor británico que hace poco contó que luego del encuentro “estaba caminando por el túnel y Maradona venía en la dirección opuesta. Simplemente me saqué la camisa y nos las cambiamos allí mismo”.

Esta prensa se encuentra actualmente en exhibición en el Museo Nacional de Fútbol de Inglaterra en Manchester.

Respecto a su valor, Reuters conversó con David Amerman, de Goldin Auction en Nueva Jersey. “Es muy difícil medir (el valor) con la camiseta de la Mano de Dios, pero sé que el propietario estaba buscando una venta privada de 2 millones de dólares”, afirmó el experto.

Agregando que “es muy difícil ver cómo llegaría al precio de dos millones de dólares, pero no veo por qué una persona que tenía el dinero no querría algo así, realmente no se le puede poner un número. Encuentras a la persona adecuada en el lugar adecuado y ya está. Es una posibilidad realista”.