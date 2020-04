Diego Costa le baja el pulgar a su ex entrenador: "Conte en el Madrid no duraría ni una temporada"

El paso de Antonio Conte por la banca del Chelsea estuvo marcado por la mala relación que mantuvo con sus jugadores. Pese a conseguir una Premier League y una FA Cup, el italiano salió por la puerta chica debido a su poco 'feeling' con sus dirigidos.

Sobre esto, el ex delantero Blue, Diego Costa, contó detalles de la relación con el estratega y le bajó el pulgar para dirigir a un equipo grande en Europa: "Tuvimos problemas fuera del campo, pero él es realmente un buen entrenador".

"No le guardo rencor, pero para ser un entrenador realmente importante tiene que cambiar algo en el lado humano de metodología. Es un tipo desconfiado. En el Madrid no duraría ni una temporada", añadió el Lagarto en conversación con ESPN Brasil.

Costa ganó la Premier 2016/2017 junto a Antonio Conte

Por otro lado, Costa se refirió a la infartante final de Champions en 2014 entre ambos equipos de Madrid: "Fue uno de los momentos más tristes de mi carrera. Justo en el salto antes de saltar al campo ya noté un calambrazo. No me lo creía. Intenté aguantar pero no podía seguir y a los 10 minutos tuve que retirarme. Hubiera preferido no jugar y dejar sitio a otro compañero".

Finalmente, el delantero español habló de un posible retiro en Brasil: "Me falta es jugar en Brasil, pero siempre me pregunto cómo sería. Porque aquí (en España) tienes como mínimo un poco de respeto, nadie va al entrenamiento a insultarte. En Brasil, el equipo está en una fase mala y pegan a los nombres importantes".