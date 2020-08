Dejan Lovren confiesa que le pegó intencionalmente a Sergio Ramos por lesionar a Mohamed Salah

La polémica final de la Champions League 2017/2018 sigue dando que hablar en Europa. En aquel encuentro, el Real Madrid se impuso por 3-1 al Liverpool y se coronó por 13º vez en el máximo torneo del Viejo Continente.

Varias cosas se recuerdan de dicho partido. El golazo de chilena de Gareth Bale, los condoros de Loris Karius y por sobre todo, la grave lesión de Mohamed Salah tras un fuerte cruce de Sergio Ramos. Precisamente sobre esta última jugada, los de Liverpool aún no perdonan al capitán merengue.

El ex defensor Red, Dejan Lovren, que actualmente pertenece al Zenit, recibió un partido de sanción en noviembre de 2018, debido a que la UEFA lo castigó por un vídeo en que se mofaba de Sergio Ramos tras la derrota de la selección española por 3-2 en Zagreb con un gol en el último minuto.

En dicho encuentro, Lovren le pegó un codazo a Sergio Ramos de forma evidente, acción que no fue sancionada por el bielorruso Aleksey Kulbakov, pero que captaron las cámaras. A casi dos años de eso, el croata confesó que su golpe fue intencional.

"Sí, es posible (intención). Es posible. No quiero hacer una historia muy grande sobre esto, pero a mi manera de ver las cosas, sentí que fue a propósito, cuando lo lesionó (a Salah) en la final. Así que era tiempo de una venganza", señaló Lovren en conversación con la televisión egipcia Sada El Balad.

Además, el croata reconoció que uno de sus compañeros de selección le pidió que se calmara: "Luka Modric trató de reducir la tensión entre Ramos y yo. Deliberadamente lo golpeé con los codos y le dije que ya habíamos empatado".

Mohamed Salah sufrió un esguince en su hombre izquierdo y estuvo a punto de perderse el Mundial de Rusia 2018

En esa misma línea, Lovren hizo sus descargos contra el capitán del Madrid: "Respeto a Ramos como jugador y lo que hace por su equipo. Ha ganado muchos títulos, pero por otro lado, tiene comportamientos que no me gustan y perjudican a los jugadores. No quiero hacer una gran historia, pero creo que lo que hizo Ramos fue intencional para lastimar a mi amigo Salah, así que era hora de pagar por lo que había hecho".

Finalmente, el zaguero aseguró que "jugábamos mucho mejor que el Real Madrid antes de que Salah se lesionara en la final. Su salida fue un gran golpe para nosotros. Con Mo fuera empezaron a dominar el partido".