David Beckham enciende el debate: "Messi es único y Cristiano no está a su nivel"

La gran pregunta de los últimos doce años en el fútbol mundial es quién es mejor: ¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?

Ambos astros del fútbol se han mantenido en la cima del deporte rey durante toda la década pasada y pese a que superan los 30 años, continúan siendo los mejores de todo el mundo.

Para muchos la Pulga es mejor porque tiene un talento natural para jugar fútbol. Sin embargo, para otros el portugués es mejor por su mentalidad y capacidad física dentro de la cancha.

Esta vez, el reconocido ex jugador inglés del Real Madrid, David Beckham, dio su opinión al respecto y se inclinó por uno de los dos: "Messi es único como jugador y no hay otro como él. Él y Cristiano, que no llega a su nivel, están por encima del resto", señaló al medio argentino Télam.

Beckham se enfrentó a Messi en la temporada 2012/2013

Además, el Spice Boy contó que decidió retirarse del fútbol cuando vio que Messi lo pasó en una carrera: "Nosotros íbamos por delante. Entró él y marcó el Barcelona. A pesar de mi edad, yo disfrutaba jugando y el equipo estuvo bien en ambos partidos. Hicimos cosas de las que sentirnos orgullosos".